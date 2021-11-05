Şenol Fidan: Bu organizasyonla play-off içinde olacağımızı düşünüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor 'u 3-0 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, aldıkları galibiyetin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, önemli bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti.

Göreve 3 gün önce başladığını vurgulayan Fidan, "Önemli bir rakiple oynadık. Bu maçtan aldığımız galibiyet bizi son derece mutlu etmiştir. Henüz 3 gün olmasına rağmen sahaya verdiğimiz teorik bilgilerle futbolcu kardeşlerimiz ne istediğini bilen bir görüntü sergiledi. Bu organizasyonla play-off içinde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.