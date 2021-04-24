Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevine getirilince pro lisansı için Almanya'dan Erdinç Sözer teknik ekibe katılmıştı. Ancak Kasımpaşa maçı öncesi şok bir gelişmenin yaşandığı iddia edildi. Sözer'in pro lisans kurslarına katılmadığının ortaya çıktığı belirtildi. Bu gelişme sonrası Erdinç Sözer ile yolların ayrıldığı gelen haberler arasında. Yeni teknik sorumlu olarak U21'in hocası Şenol Çorlu'nun lisansı çıkarıldı. U21'deki görevi 2019'da sonlandırılan ama altyapı koordinasyonunda halen görevi bulunan bir başka pro lisanslı Şenol Çorlu, ligin geri kalan haftalarında Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alacak. Fenerbahçe taraftarı, bu gelişmenin ardından ''Şenol Çorlu kimdir, kaç yaşında? Şenol Çorlu nereli, hangi takımları çalıştırdı?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Şenol Çorlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şenol Çorlu, 3 Aralık 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Petrolofisi'nde futbola başlayan Çorlu, Orduspor ve Sakaryaspor formaları giydikten sonra 1984 yılında Fenerbahçe'ye imza attı. 7 Ekim 1984 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 7-0 kazandığı maçta sarı-lacivertli formayla ile ilk gollerini attı. o sezon 8 gole imza atan Çorlu, takımının Lig, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Donanma Kupası'nı kazanarak sezonu 3 kupayla kapamasına katkı sağladı. 1985-86 sezonuna Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nı kazanarak başlayan Fenerbahçe'de kupayı getiren maçta Galatasaray'ı 2-0 yenerken galibiyeti perçinleyen gol Çorlu'dan gelmişti.

Ancak bir önceki sezon son dönemlerin rekor gol sayısıyla şampiyon olan takımın forvetinden Sbrenko Repcic'in transfer olması, Selçuk Yula'nın uzun süre sakat kalması ve İlyas Tüfekçi'nin formsuzluğu nedeniyle 1985-86 sezonunda Fenerbahçe gol yollarında sıkıntı yaşarken Şenol Çorlu takımın o sezon attığı 40 golün 14'üne imza atarak bir anlamda takımını sırtladı. 1991 yılına kadar Fenerbahçe'nin değişilmezlerinden olan Çorlu, Guus Hiddink döneminde düşüşe geçti. 1991-92 sezonunda da kadroya giremeyen Çorlu, Aralık 1991'de Antalyaspor'a kiralandı.

1992'de de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla futbola veda etti. Çorlu, 17 kez A Milli, 10 kez de ümit milli (U21) ve 3 kez de genç milli (U18) olmak üzere 30 kez milli formayı sırtına geçirdi. Bu forma altında 4 gol attı.

Şenol Çorlu hangi takımları çalıştırdı?

Antrenörlük kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Çorlu, Karagümrük, Beylerbeyispor, Çanakkale Dardanelspor, Edirnespor, Aydınspor, Malatyaspor, Mobelaaspor ve Sapanca Gençlikspor'da çalıştı. 2006-2007 sezonundan beri Fenerbahçe'de görev alan Çorlu, son olarak U21'de görev aldı. U21'deki görevi 2019'da sonlandırılan ama altyapı koordinasyonunda halen görevi bulunan pro lisanslı Şenol Çorlu, ligin geri kalan haftalarında Belözoğlu'nun ekibinde yer alacak.



