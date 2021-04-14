Genç teknik adam, TRT SPOR'da yayınlanan "Futbol Anadolu" programına telefon bağlantısıyla konuk oldu. İbrahim Kırkayak'ın moderatörlüğünde Tarık Üstün ve Erhan Seven'in sorularını yanıtlayan Şenol Can'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kasımpaşa'yı ligde tutacağız"

"Zorlu bir Malatya maçı oynadık. İrfan hocanın gelmesinden sonra Malatya oyunu iyi oynamaya çalışan bir takım. Son maçta da Fenerbahçe'ye karşı 1 puan elde ettiler. Bizim amacımız sahadan 3 puanla ayrılmaktı. Yenmek için çıktık. Futbolun doğrularını yaptık. Ama bu maçlar 6 puanlık maçlar. Yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. Önümüzde çok önemli 7 maç var. Bu maçlarda istediğimiz puanı toplayıp inşallah Kasımpaşa'yı ligde tutacağız."

"Koita takımla çalışmaya başlayacak"

"Yusuf, Koita, Hodzic çok önemli oyuncular. Hodzic ve Yusuf hemen hemen sezonu kapattı. Belki 2-3 maç oynayabilirler. Koita'yla da sürekli görüşüyorum. Arka adalesinde sakatlık yaşadı. İnşallah bu hafta takımla antrenmanlara başlayacak. Onu kullanabilirsek bize çok önemli güç katacaktır."

"Kasımpaşa'da profesyonel bir yapılanma var"

"Hem içeride hem dışarıda aynı futbolu oynatmaya çalışan, oyuncularına rakiple, hakemle işlerinin olmadığını söyleyen bir teknik direktörüm. Ofansif yönü seven ama savunmaya da önem veren bir oyun anlayışım var. Geçiş oyunları da elbette çok önemli. Karagümrük ve Kasımpaşa takımları benim için çok büyük avantaj oldu. Süleyman Hurma ile çok iyi ilişkilerimiz var. Proje takımı orası. İtalyan bir hocayla çalışmak istedikleri için oradan ayrıldım. Kasımpaşa'nın bu sırada olduğuna inanamıyorum. Kasımpaşa'nın üst yöneticisi (CEO) Serkan Reçber çok iyi bir profesyonel. Kendisiyle görüştükten sonra anlaşmak zor olmadı. İçerideki yapıyı, ortamı görseniz bu takım her sene Avrupa'da olur dersiniz. 3 maçta 5 puan elde ettik. Önümüzdeki 7 maça odaklandık. En maksimum puanı alıp ligi en iyi yerde bitireceğiz. En iyi futbolumuzu oynayıp Kasımpaşa takımını hak ettiği yere taşıyacağız. Kasımpaşa taraftarının içi rahat olsun. İyi bir takımız var ve çok iyi yönetilen bir kulübümüz var."

"Gaziantep maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

"Drinkwater çok kaliteli, tecrübeli bir oyuncu. Ona çok güveniyorum. Top-class bir oyuncu. Üst üste maç oynadığımızdan dolayı sakatlık sıkıntısı oluyor. Malatya maçında onu kullanamadım. İnşallah onu Gaziantep maçında kullanacağım. Tek temennimiz Gaziantep maçından galibiyetle ayrılmak"

"Hajradinovic de çok iyi çok kaliteli bir oyuncu, ondan büyük bir çıkış bekliyoruz. Yaşı genç ve her gün kendini geliştirmeye çalışıyor. Hem fizik hem de taktik olarak kendisini geliştirmesi gerekiyor. Çok özel bir sol ayağı var. 10 numara çok kreatif bir oyuncu. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Az sayıda 10 numaralardan biridir. Çünkü günümüzde artık 10 numaralı oyuncu kalmadı. Takımlar daha çok oyunun box-to-box yönünü, 8 numaralı oyuncuları kullanıyorlar. İnşallah Hajradinovic kalan maçlarda katkı sağlayıp Avrupa'nın en iyi yerlerinde olur."