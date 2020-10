Süper Lig'in en genç teknik adamı olan Fatih Karagümrük'ün 37 yaşındaki teknik direktörü Şenol Can, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Şenol-Kübra Can çifti, dünyaya gelen oğullarına Yunus Emre ismini verdi.

Karagümrük Kulübü de Şenol Can'ı ''Şenol ve Kübra Can çiftinin 2. çocukları Yunus Emre Can, bu akşam saatlerinde dünyaya geldi. Can çiftinin çocukları Yunus Emre’ye ömür boyu sağlık ve başarı diler, Hocamız Şenol Can ve değerli eşi Kübra Can çiftini kutlarız.'' paylaşımı ile kutladı.