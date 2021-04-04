Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Beşiktaş galibiyetinin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Şenol Can, "Ligin en iyi takımı, ligi domine eden takımı Beşiktaş'a karşı 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz. Artık rakibin önemi yok bizim için. Futbolcu arkadaşlarımı da söyledim. Son 10 maç. Biz her maçtan puan ve puanlarla ayrılmak zorundaydık"

"Çok iyi bir kadromuz vardı. Ben onlara inanarak geldim. Kadro kalitesi ilk 8'i hedeflemesi gerekiyor. Çok profesyonel bir ortamımız var fakat yaşanılan şanssızlıklar nedeniyle sezon başından beri bir türlü sonuçlara yansıtamadık."

'Futbol şansı da yanımızdaydı'

"Ligin güçlü takımlarından Beşiktaş'ı da yendiğimiz için, futbol şansı da yanımızdaydı, çok mutluyuz. Sıkıntılı bir süreç yaşadık hakemle ilgili. Futbolcu arkadaşlarıma da söyledim. Kesinlikle hakemle bizim işimiz yok. Bizim işimiz sahayla, oraya odaklıydık biz. Hakemle ilgili sıkıntılar bizi ilgilendirmiyordu"

"Ben Halil Umut Meler'i tebrik ediyorum. Ben hakem arkadaşlarımızın biraz daha rahat bırakılması tarafındayım. Biraz daha sahaya odaklı olduğumuz sürece hakemler daha doğru kararlar verecektir"

'Aytaç ikinci sarı kartı görmesin diye çıkardım'

"Aytaç sarı kart gördükten sonra 3-4 dakika sonra bir pozisyona daha girdi. Hakem oradaki takdirini sarı kart göstermemekten kullandı. Ben de ondan sonra riske girmedim. Beşiktaş'a karşı 11'e 10 oynamak bizim için çok sıkıntılı bir süreç gerektirecekti. Aytaç'ı da ondan sonra oyundan aldım. Çünkü maçı ne olursa olsun 11'e 11 tamamlamamız gerekiyordu. O yüzden Aytaç'ı oyundan aldım.

"Fode Koita çok özel bir oyuncu. Ben onun kalitesine de çok inanıyorum. Onunla da birebir görüştüm. Değerli bir oyuncu fakat arka adalesinde bir sıkıntı vardı. Onu o yüzden kullanamadım" ifadelerini kullandı