Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara’da sona erdi. Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Ümitköy Spor Kompleksi’nde düzenlediği şampiyonaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’den 8 kategoride 13 kulüp ve 362 sporcunun katıldı.
Şampiyonada dereceye giren kulüpler şunlar:
Pre-Juvenile
1- Akademi Buz Sporları Kulübü (14.45)
2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü(13.99)
3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (13.54)
Juvenile
1- Altın Patenciler Spor Kulübü (21.27)
2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (21.02)
3- Vega Buz Sporları Kulübü (15.56)
Basic Novice
1- Altın Patenciler Spor Kulübü (27.21)
2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (23.45)
3- Milenyum Paten Spor Kulübü (22.10)
Advanced Novice
1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (36.87)
Karışık Yaş I
1- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (32.67)
2- Yükseliş Spor Kulübü (16.49)
Karışık Yaş 3
1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (40.10)
2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (33.43)
3- Yenimahalle Belediye Spor Kulübü (27.42)
Gençler
1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (85.92)
2- Altın Patenciler Spor Kulübü (80.08)
Büyükler
1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (116.76)