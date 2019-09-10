'Senin için oynayacağız hocam!'

Cim Bom’da zafer yemini... Sarı- Kırmızılı futbolcular, dünkü antrenman öncesi kendileriyle bir toplantı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e tam destek verdi. PFDK’nın verdiği ceza nedeniyle, Süper Lig’de üst üste 4 karşılaşmada kulübedeki yerini alamayacak olan tecrübeli hoca, dün öğrencileriyle bir araya geldi. Takımına bundan sonraki süreçle ilgili beklentilerini aktaran Terim, aldığı tepki karşısında çok memnun oldu. Yabancı ve yerli oyuncular hep birlikte deneyimli teknik adama desteklerini iletirken, “Sen hiç merak etme hocam, senin için oynayacağız” dediler.

‘Size yakışan da budur’

Fatih hoca bu geri dönüşe teşekkür edip, “Size yakışanı yapacağınızdan hiçbir zaman şüphem olmadı” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin yanı sıra futbolcuların antrenmandaki istekli ve coşkulu tavırları da, Terim’i çok memnun eden bir başka detaydı. Ligdeki Kasımpaşa maçında, Terim’in yanı sıra yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da kulübede olmayacak. Takımın başında Levent Şahin yer alacak.