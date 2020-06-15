Seni asla unutmayacağız

40 yıllık yaşamının 25 yılını birlikte geçirdiğimiz Serhatımız’ı dün son yolculuğuna uğurladık. Önceki gün kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde hayatını kaybeden Fanatik Gazetesi yazarlarından Serhat Demirtaş için Eyüp Sultan Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi, arkadaşları, dostları ve gazetemiz çalışanları dün onun yanındaydı. Serhat Demirtaş’ın naaşı öğle namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Serhatımız’a gözlerimiz yaşlı veda ettik. Büyükleri onu çalışkanlığı ve saygısıyla, küçükleri her konuda verdiği destekle ama en önemlisi güzel kalbi ve neşeli kişiliğiyle hatırlayacak. Merhuma bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.