O zaman Milan'ın önderliğinde Manchester United, Real Madrid, İnter, Juventus, Bayern Münih ve Ajax kulüplerinin temsilcileri Londra'da bir araya gelmiş ve fitili ateşlemeye çalışmıştı. İtalyan medya şirketi Media Partners'ın da kulüplere 3 milyar Dolar'lık bir bütçe vaat ettiği öğrenilmişti. Dönemin UEFA Başkanı Lennart Johansson, Başkan Vekili Şenes Erzik ve diğer üst düzey yöneticiler, buna asla izin vermeyeceklerini belirtmişti. UEFA, bu organizasyona katılacak kulüplere stat ve hakem verilmeyeceği, futbolcularının hiçbir organizasyona katılmayacağını vurgulamıştı. Bunun sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı 24'ten 32'ye çıkmış ve yeni düzenlemeler yapılmıştı.

Her yerde manşetlerde

Bir anda sadece futbolda değil dünya gündeminde bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesine, yabancı gazeteler de tepki gösterdi. Ortak düşünce; bu organizasyonun futbolun gelişmesine ve tüm kitlelere ulaşmasında büyük bir tehdit unsuru yaratacağı belirtildi. İspanya'dan Marca, "Futbol patlıyor", El Mundo Deportivo, " Süper Lig Savaşı", Fransa'dan L'Equipe, "Zengin savaşı", İtalya'dan La Gazetta dello Sport, "Süper'e Hayır" ve Tuttosport da, "Çılgınlık" başlıklarını kullandı. Özellikle Marca, bu planın gerçekleşmesi durumunda futbola darbe yapılacağını belirtti.