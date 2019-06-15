Cim Bom’un sağlık kontrolünden geçirip, 2 yıllık kontrat yaptığı Şener Özbayraklı’nın senelik ücreti de belli oldu. Buna göre tecrübeli sol bek, Galatasaray’da 6 milyon TL alacak. Euro bazında bu rakam yaklaşık 900 bin ediyor.

Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe’de 1.5 milyon Euro garati ücret kazanmış ve maç başılar da almıştı. Şener, Fenerbahçe’deki maaşının neredeyse yarısına Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

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