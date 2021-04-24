Şener Özbayraklı: Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyet golünü atan Mostafa Mohamed'e asisti yapan isim olan Şener Özbayraklı, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

'İnşallah hak ettiğimiz yere geliriz'

Ligin sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade eden Şener, “Peş peşe maçlar oynuyoruz. Bundan önce istemediğimiz sonuçlar adlık. Tabii ki futbolda olan şeyler; ama şampiyonluk yolunda ağır hatalar yaptık. Bugün tempolu oyunla birlikte galibiyet almayı bildik. Çok fazla pozisyonu girdik. Galip geldik ve mutluyuz. Ligin son haftalarına geldik ve sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah hak ettiğimiz yere geliriz.” diye konuştu.

'Katkı verdiğim zaman mutlu oluyorum'

Bireysel performansını değerlendiren tecrübeli sağ bek, “Yıllardır çok maç oynadık. Belli bir tecrübemiz var; ama her zaman ayrı bir heyecanla sahaya çıkıyoruz. Önemli olan takıma etki etmemiz. Her maç olmuyor elbette. Katkı verdiğim zaman mutlu oluyorum. İnşallah Galatasaray’a yakışır şekilde emek veririz ve en iyi şekilde tamamlarız.” ifadelerini kullandı.