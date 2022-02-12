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Senegal'de Mane'nin ismi bir stada verilecek

Liverpool'un forvet oyuncusu Sadio Mane, ülkesini Afrika Uluslar Kupası'nda zafere taşıdıktan sonra Senegal'de kendi adını taşıyan bir stadyuma sahip olacak.

12 Şubat 2022, Cumartesi 21:02 Son Güncelleme:
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Senegal'de Mane'nin ismi bir stada verilecek

Mane Afrika Uluslar Kupası'nda üç gol, iki asist ve finalde Senegal'i Mohamed Salah'ın Mısır'ı karşısında galibiyeti getiren penaltıyla turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Senegal'in güneybatısındaki yer alan Sedhiou şehri belediye başkanı, bölge stadının Mane onuruna yeniden adlandırılacağını doğruladı.

Belediye başkanı Abdoulaye Diop yaptığı açıklamada "Tüm insanlığa Bambali ve onun bölgesel başşehri Sedhiou'yu tanıtan Mane'nin isminin şehir stadına vermer istiyorum. Sadio Mane bunu gerçekten hak etti" dedi.



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