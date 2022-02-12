Mane Afrika Uluslar Kupası'nda üç gol, iki asist ve finalde Senegal'i Mohamed Salah'ın Mısır'ı karşısında galibiyeti getiren penaltıyla turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Senegal'in güneybatısındaki yer alan Sedhiou şehri belediye başkanı, bölge stadının Mane onuruna yeniden adlandırılacağını doğruladı.

Belediye başkanı Abdoulaye Diop yaptığı açıklamada "Tüm insanlığa Bambali ve onun bölgesel başşehri Sedhiou'yu tanıtan Mane'nin isminin şehir stadına vermer istiyorum. Sadio Mane bunu gerçekten hak etti" dedi.







