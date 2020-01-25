Sen neymişsin Slimani!

Daha önce 2018-19 sezonunda İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester City’den kiralık olarak Fenerbahçe’de forma giyen ve beklentilerin çok altında kalarak kadro dışı bırakılan İslam Slimani, bir anda Avrupa’nın gözdesi oldu. 2016 yılında Leicester’ın 30 milyon Euro’ya Sporting Lisbon’dan aldığı ve kötü performansı sebebiyle Fenerbahçe’nin ardından bu kez de sezon başında Monaco’ya kiraladığı Slimani, Fransa’da 14 maçta 7 golünün yanı sıra 7 de asist yaptı. Kanarya’da 25 maçta sadece 5 gol atarken, Monaco’da ise tekrar Lisbon’daki başarılı günlerine dönen Cezayirli forveti devre arası transfer döneminde Tottenham ve Aston Villa’nın ardından bu kez de bir dünya devi Manchester United istedi.

Kiralama 4 milyon Pound...

İngiliz gazetesi Daily Mail, sakatlığı sebebiyle uzun süreli sahalardan uzak kalacak olan Marcus Rashford’un yokluğunda United’ın hücum hattına alternatif olarak Slimani’yi kiralık istediğini yazdı. Leicester’ın ise transfer sezonun kapanmasına 6 gün kala oyuncunun Monaco’dan, Kırmızı Şeytanlar’a gitmesi için 4 milyon Pound (31.1 milyon TL) talep ettiği öne sürüldü. Tarafların pazarlıkları sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.