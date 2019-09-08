Sen neymişsin Josep Gomes

Sadece 1 milyon 600 bin Euro kadro değeri bulunan ve dünya futbolunda söz sahibi olmayan ülkelerden biri olan Andorra, bize zorlu anlar yaşatırken, karşılaşmanın bizim adımıza bu derece sıkıntılı geçmesine neden olan isimlerin başında rakibin kalecisi Josep Gomes geldi. Konuk ekibin 33 yaşındaki kalecisi Gomes, daha ilk dakikadan itibaren iyi bir maç çıkartacağının sinyallerini verdi. Kariyerinin belki de en iyi maçını çıkaran tecrübeli file bekçisi, 2. dakikada Yuzuf Yazıcı’nın kafa vuruşunu çıkartarak maça başladı.

Mert’e top gelmedi...

Sonrasında ilk yarıyı toplamda kalesine gelen 5 topu da kurtararak tamamlayan Gomes’in direnci, 89. dakikada Ozan’ın kafa golünde kırıldı. Buna rağmen alkışlanacak bir performans sergileyen Gomes, 90 dakikayı 8 topun 7’sini kurtararak bitirdi ve 2 kez de ona direkler yardımcı oldu. Ay-Yıldızlılar’da ise Mert Günok, maçta sadece 2 yan topu kontrol etti ve kariyerinin en rahat maçlarından birisini çıkardı.