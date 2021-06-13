Semt77 Yalovaspor-Samsunspor maç sonucu: 68-64

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Semt77 Yalovaspor, Samsunspor’u ağırladı. Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk çeyreği Samsunspor’un 17-7 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte toparlanan Semt77 Yalovaspor, devreye 32-28 önde girdi.
Skor üstünlüğünü devam ettiren Semt77 Yalovaspor, son çeyreği 48-44 galip bitirdi. Karşılaşmayı 68-64 kazanan Semt77 Yalovaspor, seride 2-1 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın ING Basketbol Süper Ligi’ne yükseleceği seride dördüncü karşılaşma, 15 Haziran Salı günü Yalova’da oynanacak.