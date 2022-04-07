Semt77 Yalovaspor - Galatasaray Nef maç sonucu: 69-73

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray Nef deplasmanda Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip maçtan 73-69 galip ayrıldı.
90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 41-36 önde tamamladı. Galatasaray Nef’te Kerry Blackshear Jr. 26 sayı kaydetti. Semt77 Yalovaspor’da ise Roberto Gallinat 20 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
İLK ÇEYREK SONUCU | 24-14
İLK YARI SONUCU | 41-36
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | 54-53
MAÇ SONUCU | 69-73