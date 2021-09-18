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Semt 77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket maç sonucu: 59-56

Bursa’da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup’ın 5’incilik maçında Semt 77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i 59-56 mağlup etti.

18 Eylül 2021, Cumartesi 20:01 Son Güncelleme:
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Semt 77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket maç sonucu: 59-56

Frutti Extra Cup’ın 5’incilik maçında Semt 77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i mağlup etmeyi başardı. Barış Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakanın ilk çeyreğini 20-9 önde geçen Semt 77 Yalovaspor, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 28-26 galip durumda tamamladı.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Yalova temsilcisi, final periyoduna 44-34 üstün girdi. Son çeyrekte rakibine geri dönüş şansı tanımayan Semt 77 Yalovaspor, parkeden 59-56 galip ayrıldı ve turnuvayı 5. sırada bitirdi.

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