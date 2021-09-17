Semt 77 Yalovaspor-Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 54-78

Frutti Extra Bursaspor ’un öncülüğünde düzenlenen kupanın üçüncü gününde Semt 77 Yalovaspor ile Darüşşafaka Tekfen takımları, TOFAŞ Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan Semt 77 Yalovaspor, ilk periyotu 19-16 önde tamamladı. İkinci periyotta daha etkili bir performans sergileyen Darüşşafaka Tekfen, skoru lehine çevirerek 36-23 galip durumda soyunma odasına gitti.
Üçüncü periyotta oyun kontrolünü tamamen eline alarak final periyotuna 65-35 önde giren Darüşşafaka Tekfen, maçtan da 78-54 galip ayrıldı.
Bu sonuçla finale yükselen Darüşşafaka Tekfen, Frutti Extra Bursaspor ile yarın saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. (AA)