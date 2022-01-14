Semra Demirer: Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor’da Başkanvekili Semra Demirer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Demirer, "İçim yanarak geldim bugün. Ahmet Çalık’ı Allah cennetinde misafir etsin. Böyle genç yetenekler kolay kazanılmıyor ama kolay kaybediliyor. Yaşam ve fair play kurallarına uyalım. Konyaspor ’a baş sağlığı diliyorum. Biz de bu kurada renkli, iddialı takımlardan biriyiz. Çok güzide bir rakip Fenerbahçe, köklü bir kulüp ve biz de öyleyiz. Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz. Fırsat eşitliğinin tüm liglere, futbolculara sağlandığı kupada tüm takımlara Kayserispor olarak başarılar diliyorum. Biz de emin adımlarla gidiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Adaletli düdüklerin çalınacağı maçlar diliyorum. Bu kupa her birimiz için çok önemli. Kayserispor da bu kupayı müzesine götürmek ister, Avrupa kupalarında yer almak ister" şeklinde konuştu.

İHA