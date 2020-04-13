Semih’ten ilginç paylaşım

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve adı "nöbetçi golcü" olarak kalan Semih Şentürk, Fenerbahçe eşofmanıyla çalışma yaptığı fotoğrafları, ‘Yeni sezona hazırlık’ notuyla sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşım, “Semih, yeni sezonda teknik ekibe mi girecek” yorumlarına neden oldu.

13 Nisan 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Semih’ten ilginç paylaşım

2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Semih Şentürk, uzun süredir alt yapıdan çıkıp takımda kalan tek isimdi. Sonradan girip attığı gollerle ‘Nöbetçi golcü’ lakabını alan Semih, sosyal medyada Fenerbahçe eşofmanıyla çalışma yaptığı fotoğrafları, ‘Yeni sezona hazırlık’ notuyla paylaştı.

Bu paylaşım, “Semih, yeni sezonda teknik ekibe mi girecek” yorumlarına neden oldu.

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