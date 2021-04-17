Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı maçın başından sonuna kadar gol arayan, sonucu lehine çevirmek isteyen bir Alanyaspor olduğunu aktararak, "Rakibimizin ligdeki pozisyonuna rağmen kalemize gol atılmadan, şut atılmadan gelen bir yan toptan maalesef gol yedik. Uzun zamandan beri galibiyet yolundaki kalite problemini aşamadık. Öyle olunca da sonuca yansıyor. Sonuçta da mağlup olduk, üzüntülüyüz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.