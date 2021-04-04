Semih Tokatlı: Mağlubiyetleri telafi edeceğiz

Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Alanyaspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirirken, "Eksiklerimize rağmen mutlak kazanmak için çıktığımız maçta maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Maçı çevirecek pozisyonlar da yakaladık ancak talihsiz yediğimiz golle de mağlup olduk. Bundan sonra önümüzde önemli bir maçımız var. Bir an önce toparlanıp, ayağa kalkıp mutlaka bu mağlubiyetleri telafi edeceğiz, edecek de güçteyiz. Galibiyetinden dolayı da rakibi kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz" dedi.