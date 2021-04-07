Semih Tokatlı: Maça ürkek başladık

Maça ürkek başladıklarını ifade eden Semih Tokatlı, "Planladığımızın dışında maça ürkek başladık. Erken golle geriye düştük. Daha sonra beraberliği yakalayacak pozisyonları bulduk ama golü yapamadık. İkinci yar arzuladığımız düzeyde başladık. Yine beraberliği yakalayacak pozisyonları bulduk ama ikinci gol işleri zora soktu. Pazartesi günü önemli bir maçımız var. Bugünü unutup Denizlispor maçına hazırlanacağız. Tekrardan bir galibiyet serisin başlamak istiyoruz" dedi.

"MAALESEF TOPU İÇERİ ATAMADIK"

Bugün farklı olarak uzun toplarla oynadıkları sorulan Tokatlı, "Buna bizim biraz ürkek başlamamız da sebep oldu diyebiliriz. Daha sonra oyunu oturttuk. Birkaç pozisyonda önce Babacar'a uzun oynadık. Sonrasında normal oyuna döndük. Pozisyonları da yakaladık ama maalesef topu içeri atamadık" diye konuştu.

"PAZARTESİ GÜNÜ YENİ BİR GALİBİYET SERİSİNE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Alanyaspor'un her zaman galibiyet için oynadığına dikkat çeken Tokatlı, "Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. Hücum oynuyoruz. Daha önce de bu oyuncularla aynı şekilde oynadık. Ancak Babacar sakatlıktan çıktı. Bareiro geçen hafta cezalıydı. Bunların eksikliklerini yaşadık. Kaliteli bir takımız. Pazartesi günü galibiyet serisine başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)