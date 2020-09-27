Semih Tokatlı: 'Kontratakta talihsiz bir gol yedik'

Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Galibiyet için gelmiştik. Rotasyon yaptık. Takım yoruldu. Hava şartları da bizi etkiledi. Hem fizik olarak hem mental olarak iyi hazırlanmıştık, rotasyona rağmen. Bu da bize gösterdi ki arkadaki oyuncularımız da hazır. Maçın gidişatında genelde oyunun kontrolü bizdeydi. Bir kontratakta talihsiz bir gol yedik ve iki puanı bıraktık. Önümüzdeki maçlarda inşallah 3 puanları alırız" ifadelerini kullandı.