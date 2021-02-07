Semih Tokatlı: İddialıyız, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz

Süper Lig’in 24. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, kendileri için "performansı düştü" söylemlerine maçı kazanarak iyi bir cevap verdiklerini söyledi. Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadelede gösterilen reaksiyon, oynanan oyun ve son saniyeye kadar maçı bırakmama adına çok sevinçli olduklarını söyledi.

Kendileri için "performansı düştü" denildiğini ancak bugün düşmediklerini ve yollarına devam ettiklerini gösterdiklerini belirten Tokatlı, "Oyun formatı konusunda çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları da sahaya yansıtıyoruz. Oyuncalarımız da buna pozitif karşılık veriyor. Bu maçı aldığımız için mutluyuz ve yarından itibaren kupa maçına odaklanıyoruz. Kupa maçında da inşallah gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Her kategoride inançlıyız, iddialıyız yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

"Rizespor maçıyla hiçbir ilgisi yok"

Maçın son dakikalarında yaşanan gerginliği de değerlendiren Tokatlı, "Gaziantep maçıyla ilgili bir gerginlik oldu. Rizespor maçıyla hiçbir ilgisi yok. Gaziantep maçıyla alakalı. Sumudica ile arkadaşın arasında kıvılcım oldu. Ama bizim hem sportmenlik acısından hem de Rizespor acısından hiçbir alakamız yok. O gerginlik sadece şahsi bir şeydi. Kapandı, geçti. Dostluğumuz devam ediyor." diye konuştu.