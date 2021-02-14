Semih Tokatlı: Hatayspor’u tebrik ediyorum

Rakibin iyi ve formda olduğunu söyleyen Tokatlı, “Her zaman söylediğimiz gibi biz kendi oyunumuzu, kendi futbolumuzu oynayıp, kendimizi kabul ettirmek istiyorduk. Hatayspor içeride oynadığı maçlarda rakiplerini zor durumda bırakmış bir takım. Hiçbir maçta bu kadar baskı yememişlerdir. Ama bizim hem oyunsal anlayışımız hem oyuncularımızın arzu ve isteği, kendi oyumuzu oynamamızla buradan bir puanla çıktık. Maçı bitirecek pozisyonlar da bulduk, gol yapamadık” ifadelerine yer verdi.



