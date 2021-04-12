Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirirken, "Hafta içi bunun için çalışmıştık. Arzuladık ve geriye düşmemize rağmen maçı iyi bir geri dönüşle kazandık. Bunun için oyuncularımızı mücadele ve kazanma arzusundan dolayı kutluyoruz. Tabii burada rakibimizin de iyi mücadele etmesi, oyunu güzelleştirmesi, ortaya güzel futbol ve mücadele çıkarttı. İzleyenlere güzel bir futbol seyri verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim amacımız belli, ilk beşte bitirmek. İnşallah bundan sonra da galibiyetlerimize kalan maçlarla devam edip hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

"BİZ HAKEM KONUŞMAK İSTEMİYORUZ"

Maçta her iki takımın da oyuncuları da sık sık hakeme itiraz etmesi sonrası hakem kararlarıyla ilgili düşünceleri sorulan Tokatlı, "Biz genellikle hakemle ilgili konuşmak istemiyoruz. Zaten bugüne kadar konuşmadık. Bundan sonra da konuşmak istemiyoruz. Takdir bütün kamuoyunun. Biz sadece oyunumuza bakıyoruz, onun üzerinden gidiyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle olacaktır" diye konuştu.