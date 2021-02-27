Semih Tokatlı: En büyük sıkıntımız topu içeri atamamamız

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, hem kaybedilen mücadele, hem de Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas için, "Savunmada çok sıkıntı yaşamıyoruz, az gol yiyen takımlardan biriyiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Topla çok oynayalım diye özel bir uğraşımız yok ama bir oyun felsefesi getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de inanın çok çalışıyoruz. Şu anda en büyük sıkıntımız topu içeri atamamamız. Geçen haftalarda oynadığımız maçlara bakarsak, oyunumuzda çok fazla düşüş olduğu söylenemez. Bakasetas değerli bir oyuncuydu ama Alanyaspor bugüne kadar olduğu gibi giden oyuncuların yerine başka oyuncular bulmaya çalışıyor. Türk futboluna oyuncu kazandırmak için uğraşıyoruz. Oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Genç oyuncularımız var, onları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Değerli bir oyuncumuz gitti ama bunun bizi oyun anlamında çok etkilediği söylenemez" dedi.