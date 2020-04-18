Sarı lacivertlilerin eski gol kralı Semih Şentürk, Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemi hakkında flaş bir cevap vererek taraftarları heyecanlandırdı.

"İnşallah, Beklemedeyiz"

Canlı yayın sırasında Ajansspor Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu Semih Şentürk'e "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz, bir gelişme var mı?" sorusunu yöneltti. Semih Şentürk'te soruya "İnşallah, Beklemedeyiz" diyerek sarı lacivert kalplerle yanıt verdi.