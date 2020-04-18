Semih Şentürk'ten Fenerbahçe mesajı!
Fenerbahçe, Ersun Yanal sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda sarı lacivertlilerin eski futbolcularından Semih Şentürk, Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Sarı lacivertlilerin eski gol kralı Semih Şentürk, Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemi hakkında flaş bir cevap vererek taraftarları heyecanlandırdı.
"İnşallah, Beklemedeyiz"
Canlı yayın sırasında Ajansspor Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu Semih Şentürk'e "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz, bir gelişme var mı?" sorusunu yöneltti. Semih Şentürk'te soruya "İnşallah, Beklemedeyiz" diyerek sarı lacivert kalplerle yanıt verdi.