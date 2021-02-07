Semih Şentürk Türk eski futbolcudur. Türk futbolunda özellikle milli takımda attığı kritik gollerle bilinmektedir. Semih Şentürk özellikle Fenerbahçe kariyeri ile de ön plana çıkmaktadır. Türk futbolunda "nöbetçi golcü" lakabı ile bilinmektedir. Semih Şentürk Avrupa'da da birçok maçta gol atmıştır. Semih Şentürk santrafor mevkisinde oynamış bir futbolcudur. Semih Şentürk Fenerbahçe altyapısında yetişmiş ve Fenerbahçe'de attığı gollerle ön plana çıkmış santrafor mevkisinde oynamış bir Türk futbolcudur. 1.82 metre boya sahip olan Semih Şentürk milli takımda da birçok gol atmıştır. Milli takımının 2008 Avrupa şampiyonasındaki atmış olduğu kritik goller ile hatırlanmaktadır. Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en iyi santraforlardan biri olarak gösterilmektedir.

Semih Şentürk nereli?

Semih Şentürk İzmir doğumludur. Aslen İzmirlidir.

Semih Şentürk kaç yaşında?

Semih Şentürk 1983 doğumlu olup, 37 yaşındadır.

Semih Şentürk hangi takımlarda oynadı?

Semih Şentürk pek çok takımda forma giymiştir. Semih Şentürk'ün altyapıda oynadığı takımlar aşağıdaki gibidir;

- Özçamdibispor (1993 - 1999)

- Fenerbahçe (1999 - 2002)

Semih Şentürk'ün profesyonel kariyerinde forma giydiği takımlar aşağıdaki gibidir,

- Fenerbahçe (2001 - 2013)

- İzmirspor (2001 - 2002) *kiralık

- Antalyaspor (2013 - 2014)

- İstanbul Başakşehir (2014 - 2016)

- Eskişehirspor (2016 - 2018)

Semih Şentürk'ün futbol hayatı

Semih Şentürk İzmir'de dünyaya gelmiştir. Futbola İzmir kulüplerinden olan Özçamdibispor ile başlamıştır. Özçamdibispor ile 1993 ve 1999 yılları arasında altyapıda forma giymiştir. Fenerbahçe yetkilileri tarafından beğenilen Semih Şentürk, 1999 - 2002 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında forma giymiştir. Semih Şentürk daha sonra Fenerbahçe'de profesyonel kariyerine başlamıştır. 2001 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Semih Şentürk, 2013 yılına kadar Fenerbahçe forması giyerek, Fenerbahçe'de en çok forma giymiş Türk futbolculardan birisi olmuştur. Semih Şentürk, Fenerbahçe'de 205 maçta 56 gol atarak pek çok kulübün dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ederken, tecrübe kazanması amacı ile İzmirspor'a 2001 ve 2002 yılları arasında kiralanmıştır. İzmir ekibi ile 22 maça çıkmıştır. 3 gol atmıştır. Semih Şentürk Fenerbahçe'de özellikle Şampiyonlar ligi ve ligde pek çok maçta gol atmıştır. Sonradan oyuna girerek attığı kritik gollerle "nöbetçi golcü" lakabını kazanmıştır. Semih Şentürk Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor ile anlaşmıştır. Antalyaspor ile 2013 - 2014 yılları arasında forma iyen Semih Şentürk 13 resmi karşılaşmada forma giymiştir.

Semih Şentürk 2014 yılında ise İstanbul Başakşehir forması giymeyi başlamıştır. 2014 - 2016 yılları arasında İstanbul Başakşehir ile 31 maçta 11 gol kaydederek maç başı 0.5 gol istatistiği yakalamayı başarmıştır. Semih Şentürk kariyerini 2016 yılında Eskişehirspor ile imzaladığı sözleşmeden sonra noktalamıştır. Eskişehirspor ile 2 yıl futbol hayatına devam eden Semih Şentürk 47 maçta forma şansı bulmuştur. Santrafor mevkisinde 18 gol atmayı başarmıştır.

Semih Şentürk'ün Milli Takım kariyeri

Semih Şentürk 1999 yılında milli takım daveti almıştır. Türkiye U15 takımı ile maçlara çıkmış ve 2006 yılına kadar sırası ile U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 formaları giymiştir. 2007 yılında ise ilk kez bir a milli takımdan davet almıştır. Semih Şentürk a milli takımında özellikle Avrupa şampiyonasında yarı final oynamasında önemli bir rol oynamıştır. Milli takımda 28 maçta 9 gol atmıştır. Semih Şentürk altyapılar da dahil olmak üzere milli takımlarda 111 maça çıktığı bilinmektedir.