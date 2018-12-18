Fenerbahçe’nin eski golcülerinden Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe’de görev alıp almayacağı konusunda konuşan Şentürk, devre arasında yapılacak takviyelerle birlikte sarı-lacivertlilerin toparlanacağını düşündüğünü ifade etti.

"Teklif edilirse seve seve Fenerbahçe'de görev yaparız"

Ben yurtdışındaydım. Bana gelen bir şey yok. Ama başkan ve Comolli ile daha önce görüşmüştük. Altyapıyla ilgili bir projemiz vardı. Başkanımız, Serdar Kulbilge ile birlikte kursa gideceğimiz öğrenmişti. Bana gelen bir şey yok. Gelirse tabi ki seve seve görev yaparız.

"Kucka, gelirse Fenerbahçe'ye yararlı olur"

Trabzonspor’da oynayan Kucka iyi bir oyuncu. Eğer Ersun Hoca istiyorsa bildiği bir şey vardır. Mutlaka Fenerbahçe’ye yararlı olur.