Uzun yıllar Fenerbahçe ve A Milli Takım formasını başarıyla giyen, son olarak Eskişehirspor'da oynayan, Mayıs 2018'den bu yana boşta olan 1983 doğumlu Semih Şentürk, Beykoz yönetimiyle bir araya gelerek el sıkışırken objektiflere poz verdi. Beykoz Kulüp Başkanı Zeki Aksu da prensip anlaşmasını teyit ederken "Kendisiyle pazartesi günü son bir görüşme yapacağız. Eğer anlaşma olursa hayırlısıyla kendisi kulübümüzde forma giyecek" dedi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre yıldız oyuncu salı veya çarşamba günü antrenmana çıkacak. Beykoz'da yaşayan Şentürk, kurallar gereği sarı siyahlılara ocak ayındaki ara transfer döneminde katılacak.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden Beykoz, bu sezon İstanbul Süper Amatör Lig 8. Grup'ta yer alıyor. Sarı siyahlı ekip 11. haftanın sonunda ikinci basamakta yer alıyor. Beykoz, Semih'i de kadrosuna dahil ederek önce grubu ilk ikide bitirip play-off'a yükselmenin, oradan da Bölgesel Amatör Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: Yerel Futbol