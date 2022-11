Yedek kulübesinden gelerek attığı kritik goller nedeniyle "Nöbetçi Golcü" lakabıyla anılan Semih Şentürk, aynı zamanda ikisi Türkiye Kupası, biri Süper Lig olmak üzere toplam üç defa 'gol kralı' unvanını aldı. Skorer TV'ye dobra dobra açıklamalarda bulunan Şentürk, sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük yapmayı hedeflediğini vurguladı.





'BİRİKİMLERİMİ AKTARIYORUM'

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra yaptıklarını anlatan 39 yaşındaki futbol adamı, "Şu an altyapıdayım, 1.5 sene oldu. İlk önce U19'da bireysel olarak forvet antrenörüydüm. Şimdi U16 ve takım ekibiyle devam ediyorum ve bütün altyapıdaki, 9 yaştan 19 yaşa kadar bütün forvetlerle ilgileniyorum. Onlara haftada en az iki üç gün değişe değişe bireysel antrenman yaptırıyorum. Birikimlerimi aktarıyorum diyelim. Çocuklar da çok mutlu oluyor. Geliştiklerini gördüğümde çok mutlu oluyorum" dedi.

'İNŞALLAH DAHA ÇOK ARDA GÜLER'LER VERİP DAHA ÇOK MUTLU OLMAK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe ’nin altyapı sisteminin işleyişini anlatan Şentürk," Benim hemen hemen 1.5-2 sene olacak altyapıya başlayalı. Ben de altyapıdan çıktığım için o zamanları biliyorum. 1999-2000 senelerinde bende burada bu odalarda kalmıştım. O yüzden buranın ne kadar çok geliştiğini şu an görebiliyorum ve benden sonra Arda Güler A Milli Takım'a kadar seçildi. Buradan ona başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. En az beni 100 kişi aramıştır, hocam şunu göndereyim, böyle bir oyuncu var diye. Sosyal medya mesajlarıma bakamıyorum bile. O yüzden çok gelişme oldu. Başta burada koordinatörümüz Tahir hoca olmak üzere bütün hocalar ile birlikte güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah A takıma daha çok Arda Güler'ler verip daha çok mutlu olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

İlgili Haberler İrfan Can zirve yaptı! Rekorları alt üst ediyor





'ALTYAPIMIZA İYİ FUTBOLCULAR KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

24 Eylül’de yapılan 'Semih Şentürk Turnuvası' hakkında konuşan başarılı futbol adamı "Çok mutlu oldum. Başta yöneticimiz Özgür Bey, Tahir Hocamız onlar başta olmak üzere buradan teşekkür ediyorum. Çünkü benim ilk transfer olduğum yerde Fikirtepe Tesisleri'nde orada ikamet ettiğim yerde tekrar 22-23 sene sonra benim adıma düzenlenen turnuva. Tabii ki benim adıma duygusal olarak güzel anlar yaşadık. Çok verimli geçti. Belki onların içinden altyapımıza büyük ihtimalle 8-10 tane oyuncu aldık, transfer ettik. O yüzden verimli geçti. İnşallah tekrarlanır böyle turnuvalar. Böyle böyle altyapımıza iyi futbolcular kazandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BURAYA GENÇ SEMİH OLARAK GELDİM, GENÇ SEMİH HOCA OLARAK DEVAM EDİYORUM'

Altyapıdaki genç oyuncular ile kurulan iletişimi anlatan Şentürk," İzmir'de küçük yaşta amatör takımdan buraya geldiğimde 15 yaşındaydım. Çalıştırdığım takımdaki çocuklara bütün birikimlerimi anlatıyorum. İletişim dediğim gibi antrenörlükte çok önemli ve ben bunu gözlemliyorum ve yapmaya çalışıyorum. Tüm birikimlerimi anlatmaya çalışıyorum ve onlarda çok mutlu oluyorlar. Ben forvet oyuncusu olduğum için, hücum oyuncularının gelip bana 'Hocam şurada nasıl vurmam lazım, nasıl yapmam lazım' diye soruyorlar ve onlarla bir whatsapp grubu kurdum. Oradan eski attığım golleri atıyorum. Buraya 'Genç Semih' olarak geldim, 'Genç Semih Hoca' olarak da devam ediyorum. İnşallah Genç Semih'ler kazandırırız" dedi.

'İÇLERİNDEN BİRKAÇ TANESİNİN A TAKIMA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM'

Altyapıda çok önemli futbolcuların yetiştiğini söyleyen Şentürk, "Burada isim vermek doğru olmaz, ama sonuçta çalıştığım, gözlemlediğim çok oyuncu var. Bizim takım olsun, bir üst grup olsun, ufak yaş grubu olsun tabii onlar belli etmez. Ama şu an 15-16-17 yaşlarındaki çocuklar kendilerini belli ediyor. Bizim takım zaten geçen sene altyapıda tek şampiyon olan ekipti. O yüzden çok potansiyelli bir takım. A takımımıza çok oyuncu verebileceğimize inanıyorum. Önemli olan onların gelişimi ve inanmaları. O yüzden biz dışarıdan psikolojik desteği veriyoruz. İçlerinden birkaç tanesinin A takıma çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ARDA'NIN AVRUPA'DA OYNAYACAĞINA GÖNÜLDEN İNANIYORUM'

Altyapıdan sonra A takıma seçilen ve son olarak A Milli Takım'a çağrılan Arda Güler hakkında konuşan Şentürk, "Arda ile ben ilk burada antrenörlüğe başladığım zaman pandemi dönemiydi. 2 seneye yakın oldu. O zaman tabii ki çok fazla oyuncumuz yoktu. İstanbul'da kalan oyuncularla antrenmana çıkıyorduk ve ben onlara katıldım. Bireysel olarak forvet antrenörüydüm. Arda'ya da bakıyordum, çok yetenekliydi zaten. Ama Arda'da şu var, çok istiyordu. Belki benden sonra A Takım'da böyle gündem olacak oyuncu olmuştur. Çok hatırlamıyorum. Arda belli ediyordu, istiyordu. Sonra U19 maçları başladı. Her idmandan sonra hocam işte 'Bireysel çalışalım, frikik atalım' diyordu. Hep çalıştık, ondan sonra bireysel özel çalışmalarla üstüne koydu. U19 finallerinde büyük başarı gösterdi. Çünkü Arda onlardan küçüktü. Arda 2002 doğumlularla oynuyordu. 2005'li ve onlardan 3 yaş küçüktü. Bazıları 4 yaş, 2000 doğumlular da oynuyordu. Ama orada hiç sırıtmadı ve bütün maçlarda çok iyi oynadı. Arda hak ettiği yerde. İnşallah sakatlık geçirmeden üzerine daha çok koyar. Ben Arda'nın ilerleyen senelerde Avrupa'da oynayacağını gönülden inanıyorum" dedi.

'HEP DİYORDUM BİR GÜN BEN BURADA OYNAYACAM DİYE'

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin Antrenörü olarak görev yapan Şentürk, akademinin gelecekteki projelerini ve planlarını şu ifadeler ile anlattı: "Maçlar başladı. Şu an 5'inci maçlarımızı oynadık. Böyle turnuvalar oluyor. Göze çarpan oyuncularımızı kadromuza katıyoruz. Can Bartu Turnuvası var. Buraya büyük kulüpler geliyor. Atletico Madrid, Juventus ve Inter gibi. Sonuçta biz ülkemizi yurt dışında tanıtma fırsatı da oluyor. Sonuçta önemli kulüpler gelecek. Ben her zaman çocuklara "Şu statta oynanmak istiyor musunuz? Hedef koyun kendinize" diyorum. Çok da güzel yerde tesislerimiz. 1 numaralı odada kalıyordum. Hep 'Bir gün ben burada oynayacağım' diye. Çocukların bir hedefi olması lazım. O yüzden gelecek ile ilgili her şeyi çocuklara veriyoruz. Final onlarda. Çok isterlerse, çok çalışırlarsa illaki bir yerlerden ekmek kazanıyorlar."





'BATSHUAYI, JESUS'UN İSTEDİĞİ BİR FORVET'

Fenerbahçe'nin yeni transferi olan, oyuna sonradan girip maçın kaderini değiştiren Michy Batshuayi hakkında konuşan Şentürk,"23 numaranın bir sırrı var galiba. Çok önemli bir transfer. Geçen sene Beşiktaş 'ta çok kaçırmasına rağmen beğeniyordum. Hareketli ve kuvvetli oyuncu. Sonuçta Belçika Milli Takımı'nın şu an Dünya Kupası'nda kadrosunda yer alan bir oyuncu. Hocanın da istediği bir forvet olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu sene hücum hattı çok iyi. Batshuayi olsun, Valencia olsun, Joao Pedro olsun. Joshua King ve Serdar Dursun da var. Son birkaç senedir hücum hattı yoktu. Hocanın elinde çok alternatif var. Bu yönden çok şanslı diye düşünüyorum" yorumunu yaptı.

'HOCA TAM BİZİM TAKIMIN HOCASI GİBİ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u hayranlık ile izlediğini belirten Şentürk, "Çok hareketli ve agresif. Bazen yedek oyunculara bile bağırıyor, çağırıyor. Biz de gözlemliyoruz. Allah, inşallah ilerde öyle bir hoca olmayı nasip eder. Tabii ki onlardan bir şeyler alıyoruz. Maça gittiğimiz zaman sadece maçı izlemiyoruz, hocaları da izliyoruz. Belki ben de orada, o statta teknik sorumlu olmak istiyorum. Hedeflerim var ve inşallah gerçekleşir. O yüzden Jesus, tam bizim takımın hocası gibi. İnşallah yolun sonu şampiyonlukla biter" dedi.

'FENERBAHÇE BENİM HER ŞEYİM'

Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin kendisi için neler ifade ettiğini şöyle açıkladı: "Ömrüm burada geçti. Buraya geldiğimde 15 yaşındaydım, şu an 39 yaşındayım. Belki bu 24 senenin hemen hemen 4-5 senesinde ayrılık oldu. Bu kulübe altyapı dahil 20 senemi vermişim. Benim her şeyim. Ailem gibi, sonuçta çocukluğum burada geçti. İzmir'den geldiğim zaman çok küçüktüm ve okul çağındaydım. Ailem neyse Fenerbahçe de o. Birlikte büyüdük ve şu an birlikte yaşlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Fenerbahçe transferde harekete geçti! İşte hedefteki isimler