LG Cup 3 Cushion Masters, 5-8 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin Seul şehrinde Starfield Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya klasmanının ilk 6 sporcusu, 2 wild card ve 8 koreli sporcunun davetli olduğu şampiyonaya milli sporcular Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, dünya klasmanından katıldılar. Toplamda 210 bin Dolar ödülün dağıtıldığı LG Cup Masters'da Tayfun Taşdemir 3'üncü olurken, Semih Saygıner ise final maçında Koreli sporcu Cho M.W'ya mağlup olarak turnuvayı 2'nci tamamladı. Şampiyonayı Koreli sporcu Cho M.W kazandı.