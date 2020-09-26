TFF 1. Lig’in 3. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Adanaspor’da teknik sorumlu Semih Özü, "İki takım için de bir puan çok kötü değil. Üç puan almak istedik." dedi. Özü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Ankara Keçiörengücü’nün 3-4 senedir aynı takımla mücadele ettiğini, kendilerinin ise yeni bir ekip olduğunu anlatan Özü, şöyle konuştu:

"Hazırlık periyodunu başka bir ekiple, ilk iki haftayı başka bir ekiple, üçüncü haftadan itibaren başka bir ekiple çalıştık. Böyle bir ortamda oyuncularımız çok iyi mücadele etti, özellikle savunma bölgesi çok iyi oynadı. Maça iyi başladık diyemem. Rakip geriden oyunu iyi kuran bir takım, bunu biliyorduk ve önlem almaya çalıştık. Ama iki günlük antrenmanla olacak şeyler değil. Kötü başlayıp iyi bitirdiğimiz bir maç oldu. İki takım için de bir puan çok kötü değil. Üç puan almak istedik. Bu fırsatı da yakaladık ama oyuncularımıza söyleyecek bir şeyimiz yok. İyi mücadele ettiler, önümüzdeki hafta oynayacağımız Adana Demirspor maçına iyi hazırlanıp en iyi skoru almaya çalışacağız."