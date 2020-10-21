Semih Özü: Hakem maçın önüne geçti

“Maça 1-0 mağlup başladık. İlk yarıda oyuncularımızın uyumu iyiydi. Oyunun içinde olduk ama sadece pozisyon bulamadık. Sadece mücadele sorunumuz vardı. Oyuncularımız gayet isteklilerdi. İki takım da iyi mücadele etti. Giresunspor’u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. 30. dakikada oyuncu elini açıp oyunu durdurdu. Hakemin sarı kart verip oyundan atması lazımdı. Bence hakem bu maçın önüne geçti. Hakemlerin çok formsuz olduğuna inanıyorum. İkinci yarıda istediğimiz sonucu yakalamaya başlamıştık. İki takıma da bundan sonra başarılar diliyorum” diye konuştu.

İHA