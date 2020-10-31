Semih Özü: Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Balıkesirspor'a konuk olan Adanaspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, son iki hafta içeride ve deplasmanda aldıkları mağlubiyetlerin kendilerine yakışmadığını dile getirdi.

Özü, geçen maçlarda hiç beklemedikleri mağlubiyetler aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Galip geleceğimiz maçları kritik bir şekilde küçük hatalardan kaybetmiştik. Rakibimizde geçen hafta deplasmanda galip gelmişti. Rakibimizi analiz ettiğimizde genç ve yetenekli oyunculardan oluştuğunu biliyorduk. Bu maç bizim için fırsat oldu, rakibi ikinci bölgede tuttuk. İstediğimiz golleri de bulunca oyun tamamen bizim lehimize döndü. Bu galibiyetimiz son iki haftadır üzdüğümüz taraftarlarımıza armağan olsun."