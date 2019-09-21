Gelecek hafta Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Kanarya, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı, 10 puanla 2. sıraya yerleşti. Maçın ardından 90 dakikayı yorumlayan Semih Özsoy, ''Biliyorsunuz artık Türkiye Ligi'nde kolay bir maç yok. Galatasaray maçı öncesi bu galibiyet güzel oldu, hem de Alanyaspor maçından sonra. Puan kaybında sıkıntılı bir sürece girebilirdik.'' dedi.

Galatasaray derbisine tam kadro yönetim halinde gitmeye çalıştıklarını ifade eden Özsoy, ''Biz bütün maçlara tam kadro yönetim halinde gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçı da bizim için özel bir maç, muhtemelen yine öyle gideriz.'' dedi.

Alanyaspor maçıyla ilgili çıkacak kararı beklediklerini ifade eden Özsoy, ''Biz hakkımızı istiyoruz, Alanyaspor maçı hakkında çıkacak karar sonrası değerlendirmemizi yaparız.'' ifadelerini kullandı.

Bu haberi de okudular Son dakika: Vedat Muriç'ten Falcao cevabı

Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde:

''Biz gerilimden beslenen bir kulüp değiliz ama hakkımızı da aramayacak değiliz. Ali Başkanın söylediklerinin özüne bakmak lazım, kelimelere takılmayalım.''

''Bugün hepimizin kanalı olan TRT'de böyle bir yorum vardı. Oyunculara, maçlara falan tamamına bakılmalı gibi bir yorumu vardı, bu hoş değil. Bugün yine TRT'de başka bir yorumcu Ersun Hoca hakkında patavatsız bir yorum yaptı, hoş değil bunlar. TRT hepimizindir.''

''Ali Başkan her yere gider. Fenerbahçe her yerde temsil edilir. Kimse gitmez, Ali Başkan gider.''

Bu haberi de okudular Ersun Yanal: Rakibimize cesaret verdik