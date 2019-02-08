Semih Özsoy'dan hakem Alper Ulusoy'a tepki

Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy, Kayserispor maçının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

08 Şubat 2019, Cuma 23:00
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Semih Özsoy'dan hakem Alper Ulusoy'a tepki

İşte Fenerbahçeli yöneticinin maç sonu açıklamaları:

"Kayserispor yönetimine teşekkür ederiz çok iyi ağırlandık. Futbola gelirsek, karma karışık bir futbol. Hakem maçı etkiledi. Çifte standart uygulanan pozisyonlara bakınca, ağır konuşmak geliyor içimizden ama konuşmuyoruz."

'Çifte standart uygulandı'

"Mensah'a kart çıkmaması, Mehmet Ekici'nin pozisyonu, Moses'in sarı kartı, golde de Serdar'a faul var. Pozisyonları inceledik, gördük ki, çifte standart uygulanmış."

"Eski dönemlerdeki 'Şöyle yaparım, böyle yaparım, düdük astırırım' gibi şeylerimiz yok. Elbet bunu yapanlar, Türk futbolu önünde bedelini öderler."

"Soldado'nun sarısı tartışılır ama hakemle girdiği diyalog gereksiz. Biz onun cezasını veririz. Geçmiş olayda, kimse oyuncularına ceza vermezken, biz oyuncularımıza ceza verdik."


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