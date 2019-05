Semih Özsoy: Fenerbahçemizin hakkının teslim edilmesini istiyorum

Fenerbahçe TV’ye konuşan Fenerbahçeli yöneticiler, sürecin bir an önce nihayete ermesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte Semih Özsoy'un açıklamaları:

“Geniş katılımı bir dava oldu. Eski başkanımız, eski yöneticilerimiz, yeni yöneticilerimiz, hukukçularımız buradaydık. Bu süreçte geçmişte neler yaşadığımızı, ne acılar çektiğimizi hatırladık ve ne kadar boş olduğunu söyledik. Fakat inanın salonda beklerken, dinlerken bir kere daha anladık ki; nasıl bir kumpasın, nasıl bir iftiranın içine düşmüş Fenerbahçemiz ve buradan nasıl zarar görmüş. Süreç hala da devam ediyor. Bu üzücü. Anıların tazelenmesi, eski dostların çektikleri mağduriyetleri anlatmaları… Bunlar çok üzücü. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Altı dolu olmayan, bomboş, kaçanların, iftira atanların çoğunun ortamda olmadığı bir yerde bu davanın bu kadar uzun sürmesi, sürüncemede kalması Fenerbahçemiz için hakikaten bir zulümdür. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Bu sürecin kimseye bir faydası olmadığı gibi Türkiye’ye zarar verdiğine inanıyoruz. Bir an önce sonuçlanmasını, Fenerbahçemizin hakkının teslim edilmesini istiyorum.”

“Umarım. En kısa zamanda yapılmasında fayda var. Bizim durumumuz buna el vermez. Hukuka hiçbir zaman müdahalemiz söz konusu olmaz. Tıpkı geçmişte olmadığı gibi. Ben bir hukukçu değilim. Ama vatandaş olarak sanıkları dinlerken ne konuştuklarına, ne söylediklerine kendilerinin bile inanmadığını görüyorum. Yargıtay’daki davanın da bir an önce sonuçlanması, Fenerbahçemizin hak ettiği hakkını geri alması ve bununla birlikte de bütün mağduriyetlerini gidermesi için hamle yapılması gerekiyor. Dolayısıyla üzücü ve bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz.”

'Fenerbahçe’nin 2011 yılından beri çektiği eziyetten bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum'

Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ise dava ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü celseyle ilgili fikirlerimiz söyleyeyim ve gözlemlerimi aktarıyım. Bir önceki duruşma haftasında yarım kalan sanıklardan bir tanesinin savunmalarının alınmasına bugün devam edildi. Bu saate kadar da savunmalar devam ediyor. Bu haftaki süreçte ilgili sanığın savunmaları alındıktan sonra sıradaki sanık ve sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Semih Bey’in söylediklerine ekleyeceğim bir şey yok. Ben de bir an evvel bu davanın, Yargıtay’da onanması beklenen kararın sonuçlanmasını ve Fenerbahçe’nin 2011 yılından beri çektiği eziyetten bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum. Camiamıza da seslenmek istiyorum. Tek vücut olarak birlik ve beraberlikle kulübümüzün arkasında dursunlar. Kulübümüze desteklerini esirgemesinler. Zaten bunu fazlasıyla yapıyorlar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum.”