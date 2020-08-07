Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptığı antrenmanla başlarken Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy da Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

İşte Semih Özsoy'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

“Yeni sezonu açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza, bela vermesin. İnşallah iyi bir sezon bizi bekliyor. Geçmiş sezonlardan farklı olarak açılış konuşmasını Maurizio’ya yaptırdık. Bir de böyle deneyelim dedik. İnşallah iyi olacak. Umutlar var. Beklentiler var ama az önce birebirde oyunculara söylediğim gibi kişisel umutlar, performanslar, beklentiler olabilir ama Fenerbahçemizde hedef aynıdır, umut aynıdır. Bu, başarı ve şampiyonluktur. Dolayısıyla inşallah iyi bir sezon olacak. Bu vesileyle bu sezona başlarken geçmiş sezonlarda emeği geçen, büyük katkısı olan başta Zeljko Obradovic olmak üzere bütün oyuncularımıza, teknik kadroya, bizden ayrılanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Basketbolda yeni bir sayfa, yeni bir çığır açmışlardı, başlangıç yapmışlardı. Bunun üzerine katarak inşallah Igor’la birlikte, yeni ekibiyle birlikte güzel bir serüven başlıyor olacak”

Zeljko Obradovic'in ayrılışına ilişkin çıkan haberler hakkında da konuşan Özsoy, “Biz Fenerbahçe camiası olarak bunlara alışığız, bunlar maliyetin içinde var. Büyüklüğümüzden geliyor, oldu bitti bu böyledir. Dolayısıyla bizim için sürpriz olan bir şey değil. Biz bunu doğru, düzgün, olduğu gibi yansıttığımızdan dolayı özellikle Ali Başkan bunu tane tane herkesin anlayacağı bir şekilde anlattı. Bizim dışımızda gelişen, söylenenlere bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. İyi niyetli bir şekilde karşılıklı anlaşarak Zeljko’nun kendi talebi ve isteğiyle ailevi sebeplerden ve yorgunluğundan dolayı bırakma talebini bütün ikna çabalarımıza rağmen değiştiremedik. Ama bizimle birlikte. Şu anda da hala Türkiye’de. Hep beraberiz. Yine konuşuyoruz, görüşüyoruz fakat dinlenme teklifine saygı duymaktan başka bir şey yoktu. Sezon içerisinde birkaç kez konuşmuştuk. İki tarafa da hayırlı olsun. İnşallah bizim başarılarımızla dışarıdan o gurur duyacak, onun başarılarıyla biz gurur duyacağız. Bir gün mutlaka yolumuz kesişecektir. Zeljko bizim Zeljko” dedi.

'NBA'de ses getirdik'

“Takım 2 kişi haricinde burada. Igor da bugün öğleden sonra geliyor. Yarın ilk idmanına çıkacak dolayısıyla bir idman kaçırmış oluyor. Takım pazartesi günü de Topuk Yaylası’na kampa gidecek. Bugün iki eksiğimiz Ulanovas ve Lorenzo Brown. İkisi de yarın katılacak. Dolayısıyla en iyi ideal başlangıca yakın bir başlangıç yaptık. Süreç içerisinde de transferlerde hakikaten iyi emek sarf edildi, iyi bir takım çalışması çıkartıldı. Yeni hocamız inanın saat farkından dolayı uyumadı diyebiliriz. Hem Sacramento’nun asistan koçluğunu yönetti hem de transferlerle ilgili, Maurizio, ben, diğer arkadaşlar teknik olarak değerlendirdikten sonra karar aşamasına getirdik. Sürecin tamamından Ali Başkanın haberi vardı. Beraber yürüttük. Burada en önemli şey Fenerbahçe’nin büyüklüğüyle yaptığımız Sayın Igor’un buraya dahil olması. Sizlerin de takdir edeceği gibi Fenerbahçe NBA’de ses getirdi, NBA’in yüzünü transfer etti. Bu seviyelerde hocanın az olduğu EuroLeague’de, Avrupa’da böyle bir hocayı getirmek bizim için iyiydi. Transferlerimiz bakıldığı zaman geçmişe göre kıyaslandığında isim olarak daha düşük gözükebilir ama bütün oyuncular belli bir yere gelmeden önce bir süreçten geçmişlerdir. Sanki bu oyuncuların başlangıç noktası o gibi. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki süreç içerisinde Fenerbahçe taraftarı görecektir; çok mücadele eden, en çok isteyen, son topa kadar oynayan bir takım var. Önümüzdeki dönemlerde bir iki dokunuşla mutlaka çok daha güzel olacaktır. Ama kaynaşma süresini iyi geçirdiğimiz takdirde hakikaten mücadeleci, geçmiş yıllardaki günlerimizi bize yaşatacak, ribaund sıkıntısı çekilmeyen, son topa atlanan, girmese de kavgaya devam eden bir takım olacağına yürekten inanıyorum”

'Takımın kalitesi değil bütçe düştü'

“Bütçe matematiksel olarak düşürüldü ama bu takımın kalitesi düştü anlamına gelmesin. Daha iyi pazarlıklar, şartlar değerlendirildi. Esasında bu, 2 yıllık süreç içerisinde kadın basketbolda da yapıldı. Kadın basketbolda da bırakın yeni oyuncuyu biz geldikten sonra aynı oyuncumuzu 3’te 1 fiyatına oynatıyoruz şu anda. Biz bu değişimi esasında geçen sene aktif olarak yapmayı düşünüyorduk Obradovic’le birlikte. Kendisinden gelen raporla, teknik heyetin isteğiyle yapmadık. Belki yapmalıydık. Ama bu seneki yapılanma niyeti esasında geçen sene başlamıştı. Bütçe de bu doğrultuda küçüldü ama ne hedef ne de kalite küçülmedi. Bu takım da çok büyük işler çıkartır ama bütçeyi matematiksel oranda söylersek yarıya yakın düşürdük. Aynı kadın basketbolda olduğu gibi. Biz bunun Fenerbahçemize daha fazla menfaat sağlayacağını düşünüyoruz. Sürdürülebilir değildi. Hakikaten günümüzün şartları değildi. Transferlere gelince hala küçük bir hakkımız var. Ona da hocalar baktıktan sonra ocak ayı gibi ara transferlerde değerlendirmeyi düşünüyorlar. Onu inşallah Başkanımız, Yöneticilerimiz gerektiği zaman gerektiği şekilde yaparlar. Bu, bitmiş takım diyebiliriz”

Jan Vesely ve Mehmet Okur açıklaması

“Bize ulaşmış bir şey yok. Demin de Jan’la birlikteydik. Hayatından da çok memnun. Dolayısıyla bu kadar dönem dönem böyle haberler her oyuncuyla ilgili çıkıyor. Bu kadar ciddisi yoktu. Bizim bildiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz bir talep yok. Bize gelen bir talep yok. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Şu anlamda bize ulaşmış hiçbir şey yok”

Mehmet Okur’un teknik ekibe katılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Semih Özsoy, “Transfer dediğim gibi bakılacak. İhtiyaç duyulduğu takdirde olması şart değil ama gerektiği takdirde o payımız var. Tekrar söylüyorum ki ileriki dönemde takdir edilecek bir şey. Bu sene yeni bir takımız. Bazen sporcuların yaptığı gibi dinlenme pasif olduğu kadar da aktif oluyor. Şu anda süreci aktif yaşıyoruz. İçimizde bir değişim yaşıyoruz. Kadın basketbolda yaptığımız gibi biz Fransız hocamızla şampiyon olduğumuz halde değiştirdik. Orada da eleştirilmiştik ama yeni hocamızla ne kadar doğru yaptığımızın anlaşıldığını düşünüyorum. Bu sene yeni bir süreç yaşıyoruz. Birçok yeni faktör. Birbirini bilmeyen, ne olacağı biraz daha flu olan bir dönemde Mehmet Okur talebi geldi. Mehmet Okur da iyi bir Fenerbahçeli. Kendisini de biliyoruz. Her ne kadar bizde oynamamış olsa da Fenerbahçeliliğini biliyoruz. Uzun yıllar NBA’de oynadı. Detroit’te oyuncuyken bizim Igor Hoca ile bir tanışıklığı var. Bizim aldığımız karar teknik kadronun verdiği bir karar. Süreç çok yeni. Birbirini tanımayan, bilmeyen faktörler çok fazla. Dolayısıyla bir iki yıl sonra bu takım oturduğunda aynı o efsane kadro gibi şekillendiğinde işimizin rahat olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki NBA de bir faktördür. Ama bizim önemimiz şu anda lig ve Euroleague. Kaldı ki NBA’in yüzü Igor hakikaten büyük bir ses getirdi. Dolayısıyla Mehmet Okur bizim kalbimizdedir. Önümüzdeki dönemlerde mutlaka katkı sağlayacaktır ama bizim şu anki süreçte öğretmekten çok öğrenmeye açık bir dönem olduğu için önümüzdeki dönemlerde değerlendireceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Futbolda açıklanan yeni transferlere ve harcama limitlerine ilişkin konuşan Özsoy, “Futbol tarafı hakikaten çok iyi bir iş yaptı. Devamı da gelecek. Bu sene Emre Belözoğlu ile birlikte Ali Başkan hızlı gidiyor. Taraftarımızın içine su serpecek birkaç aksiyon daha olacak. Çok da sürprizi bozmayalım. Yeni forma tanıtımımız çok güzel oldu. Büyük bir talep geldiğinin haberini aldık. Çok seviniyoruz. İnşallah yeni dönem iyi olacak ama bizi bize bırakırlarsa. Marşımızda da dediği gibi; hakkımızı söke söke alacağız. Çünkü inanın akılla izah edilemeyecek bir durum. Matematikle izah etmek zaten imkansız da akılla da izah edemezsiniz. Dolayısıyla biz kimseden birşey de beklemiyoruz. Çok da konuşmak istemiyorum. Hukuki anlamda sağ olsun Alper Pirşen çok güzel izah etti. Serdar Bey de işin teknik kısmını anlattı. Ben de artık ceza yemekten, yasak yemekten yorulduğum için cezam bitti mi onu da bilmiyorum. Ancak biz kimseye geçen seneki gibi olmayanlara verilsin de sonra UEFA’dan dönsün istemiyoruz. Hakkımız olan verilsin bize yeter. Rahat olsunlar önümüz açılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yöneticileri ne yapacağını bilir. Orada da devamı gelecek. Güzel günler bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.

'Kombinelerle ilgili EuroLeague'den haber bekliyoruz'

Kombine kartların satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir belirsizlik olduğunu vurgulayan Semih Özsoy, “Euroleague de, bu sene pandemiyi nasıl yöneteceğini herkes gibi onlar da bilemedi. Taraftarlarımızdan büyük bir talep var. ‘Kombineleri çıkarın. Gidemesek de alalım’ diyorlar. Fenerbahçe’nin büyüklüğü buradan belli. Bununla ilgili Euroleague’den hala haber bekliyoruz. İki tane belirsizlik var. Bu sene bütçemizin belli bir kısmını uçuşlara ayıralım ki takımımız daha güvenli bir şekilde gerekirse taraftarıyla birlikte özel uçuşlarla gitsin. Bununla ilgili Euroleague’in de bir planı var. Belki tüm uçuşları tüm takımlara organize edip gittiği yerden başka takımı alma şeklinde. Kombinelerle ilgili de haber bekliyoruz. Taraftarımıza da çok yakında haberi verilecektir. Dolayısıyla şu an itibariyle bizim ne Türkiye Ligi’nde ne de Euroleague’de seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı hakkında bir bilgimiz yok. Ama biz de bununla ilgili hazırlıklarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz iki yılda basketbol şubesi olarak talihsizlikler yaşadıklarını ifade eden Semih Özsoy, “Artık oyuncular konuşacak. İnşallah bundan sonrası çok güzel olacak. İlk yılda gerçekten büyük talihsizlikler yaşadık. Çok iyi bir kadroyla bütün rekorları alt üst etmiştik. Geçen sene de teknik kadro ve oyuncu kadrosu saha içerisinde kağıt üzerinde en iyisiydi. Obradovic de böyle ifade etmişti. Ama bir talihsizliktir gitti. Türkiye Kupası’nı aldık. Bir çıkış yakalamıştık ama bizim açımızdan kabul edilebilir biz performans değildi. Kötüydük. Bu sene iyi olacağımızı düşünüyoruz. Geçmişle ilgili bütün yaptıklarımızla ilgili taraftarımız hakkını helal etsin. Bir süreç yaşandı ama bundan sonra iyi olacak. Bundan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü, Sayın Ali Başkan, Yöneticiler en iyisini yapacaklardır. Zor olan kısmını, yapılandırmayı bitirdik. İnşallah güzel günler bizi bekliyor” dedi.

'Erdem Hoca ve Metin Hoca pilot takım konusunda yazın çalıştı'

Basketbolda yapılması planlanan pilot takım uygulaması hakkında da görüşlerini belirten Semih Özsoy, “Benzeri futbolda da gündeme geldi. Mutlaka bir rezerv lig olmalı diye. Basketbol Federasyonu da öngörüsü şöyle; genç ve Türk oyuncuların daha çok zaman alabilmesi ve pişebilmesi için bir pilot takım alınması. Bütün takımlara tavsiyesi bu. Metin Hoca ve Erdem Hoca yazın bu konuyla ilgili çalıştı. Belli bir yere kadar getirdik. Master planı olduğu için oturup daha iyi değerlendirmemiz lazım ama bir hafta, 10 gün içerisinde gerekli kararlar alınacak. Bir planımız var. Dolayısıyla değerlendirilecek ve Fenerbahçemize, Türk basketboluna nasıl daha fazla fayda sağlar diye en iyi şekilde karar verilecek. Tekrar söylüyorum. Bundan sonrasını Yönetici arkadaşlar ve Başkanım en iyi şekilde değerlendirir, sürdürür ve yaparlar” ifadelerini kullandı.