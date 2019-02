Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy, NTV'de Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtladı.

Semih Özsoy'un tüm açıklamaları şu şekilde:

Başlangıcı itibarıyla da geldiğimiz yer itibarıyla da zor bir süreç. Camianın büyüklüğüyle, el birliğiyle bunları atlatacağız. Hem içeride hem dışarıda mücadele ediyor. İçeride borçların yapılandırılması bizim belimizi büken şeylerden biri.

Futboldaki başarısızlık da bazı süreçleri etkiliyor, inşallah bunu atlatacağız.

"İki yüzlü değiliz"

Ben de taraftar olsam beni eleştirirdim açıkçası ama bizim iki yüzümüz yok. Galibiyette de aynı, mağlubiyette de aynı konuşuyoruz. Fenerbahçeli yorgun ve bıkkın. Dolayısıyla dertli. İnsanlar bir sinyale bakıyorlar patlamak için. Bizim 7 ay sürecinde gitmediğimiz deplasman yok. Her yere gidiyoruz. Her deplasmana gittiğimizde taraftarlarımız sıkıntılar çekerdi. Kimse bilmez bunları ama biz gittiğimiz her yerde saygı görüyoruz. Dolayısıyla bize bu saygıyı gösteren insanlara teşekkür etmek gerekir.

Bağırmadan da mücadele edilebilir. Biz yine birçok şeyi söyleriz. Perşembe günü daha görsellerin, belgelerin olduğu bir toplantı olacak.

"Ali Koç'a destek büyüyor"

Biz iki konuda çok eleştiriliyoruz. Çok kibar olduğumuzu masaya yumruğumuzu vurmadığımızı söylüyorlar. Ayrıca hep öz eleştiri yaptığımız belirtiliyor. Biz her toplantıda her şeyi söylüyoruz. Hala 35 bin kişiye oynuyoruz. Ali başkan maç sonunda stattan çıkamıyor. Destek hep büyüyor.

Aykut hocayla ilgili Rıdvan hocayla görüş ayrılığımız var. Ben o gün kan değişikliği gerektiğini düşünüyordum ve hala da öyle düşünüyorum. Barcelona başkanı kendisi söyledi, iki kişi kalmıştı onların seçiminde biri de Cocu'ydu.

"Bir şey demedik çünkü..."

Öyle maçlar oldu ki, inanılmaz hakem hataları olmuştu ama 'Mağlubiyete, kötü oyuna sebep bulurlar' derler diye bir şey demediğimiz de oldu.

"İlaç da yaparsın, silah da..."

VAR'ı biz farklı kullanıyoruz. Çıkarlar uğruna bir karmaşa var. Teknolojiyi nasıl kullandığınıza bağlı. İlaç da yaparsınız, silah da. Ben Kayseri maçından sonra da söyledim. Düdük astırmak bizim hedefimiz olamaz. Bir düdük gider, bir düdük gelir. Düdükleri verenler hatta sistem sorgulanmalıdır. Geçmiş başkanımızın dönemlerinde de bu böyleydi. Medyasıyla, Fenerbahçe'yi dışarıya atmak isteyen bir sistem var, buna güçleri yetmez.

"Bursa ve Kayseri maçları malumun ilânı oldu"

İlk yarıdaki maçları biz hakem hatası olarak görüyorduk ve kötüyüz diye de çok konuşmuyorduk. Bursaspor ve sonraki Kayseri maçı da malumun ilanı oldu. Bir şey yapmak isterseniz önce ortamı hazırlarsınız. Bunu gördük. Bursa maçında yaşananlar facia. Seyredip bir de golü vermesinin açıklaması yok. Dışarıdan duyduklarımız da var ama duyum diye söylemiyorum.

Biz ısrarlı ve kararlı bir şekilde arkasında duracağız bunların. Malatya maçında Hasan Ali'ye verilen sarı kart. Kovaladı resmen ona sarı kart vermek için. Isla yine öyle Kayseri maçında. Tolgay'a herhalde sarı kart otobüste verilmiştir.

"Müftüoğlu'nu hazırlıyorlar"

MHK'nin gitmesi bizi kesmez. Yusuf Namoğlu herhalde gidici... Biz 80'lerde 90'larda 'Bak biz Fenerbahçe'yiz, gönderdik" diyecek konuların peşinde değiliz. Namoğlu gidecek, hatta şimdiden yerine gelecek Kuddusi Müftüoğlu'nu da hazırlamaya başladılar.

"Derdimiz kişiler değil"

Kulüpler Birliği hiç olmadığı kadar birlik bu dönemde. Herkes bu federasyon ve MHK'nin yetersiz olduğunu söylüyor. Çok kötüler. Sistem 'Ben hata yapayım. Sen konuşma' esasına dayalı. Koskoca Fenerbahçe camiasını temsil eden kişiler cezadan korkup susarlar mı? Bu çok boş bir şey. MHK ve kurumlar değil konu. Bizim derdimiz TFF. Kişilerle konuştuğumuzda 'Yıldırım bey buraya gelmez, çok da ilgilenmez' deniyor. O zaman önümüzü açsın. Biz yapının ve sistemin değişmesini istiyoruz. Kişilere de takılmayalım. Yapmaya gelen yapsın bu işi.

"Federasyon'daki Fenerbahçeliler, transfer görüşmelerine girmiyor!"

'Federasyon'da Fenerbahçeliler yok mu?' deniyor. Var. Ama onlar da bizim gibi doğru yaparak yanlış yapıyorlar! Taraf olmuyorlar çünkü. Biz demiyoruz ki onlara, bizim yerimize transfer görüşmelerine girin. Onlar zaten öyle insanlar değiller. Ya da sonra istifa edip baskılara boyun eğip geri dönsün... Böyle insanlar değiller.

Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamanın ne kadar doğru olduğu aslında ortaya çıktı. Düdük astıranlar için o günden bu yana aleyhte bir hakem hatası olmadı.

Fenerbahçe'yi Cengiz Zülfikaroğlu'na ve Şeref Yalçın'a bırakacak değiliz.

"Moses yakında sınıra gelir!"

Hakemler her şeyi gösteriyor. Siz adamın gözünün içine bakarsanız küfür ettiğini görürsünüz. İki tane küfür edeni de bakmazsanız görmezsiniz. Bunlar bizi ürkütüyor. Şimdi de Victor Moses ısıtılıyor. 2, 3 maça ceza sınırına gelir o da! Çalınan düdükler, sıradan düdükler değil.

'Gelin konuşalım' diyorlar. Geleceğiz de neyi konuşacağız?

"Eski hakemler gelsin"

Seversiniz, sevmezsiniz ama eski hakemler var, üslubunu seversiniz, sevmezsiniz ama bu isimler, hakemlik dönemlerinde çiğ yemedikleri için karınları ağırmıyor. O isimler göreve gelsin demiyoruz ama bizim şu anda istediğimiz de budur.

"Acaba o yapı hala tasfiye edilmedi mi?"

Biz en kötü ihtimalle derdimizi camiamıza anlatırız. Sine-i millete döneriz. Bizi çekin, Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkmaz. Şimdi şampiyonluk yolunda değiliz. Biz de 'Acaba o yapı, hala tasfiye edilmedi mi?' diye soruyoruz.

İşler iyi gitmeyince suçlamak kolay olur. Aldığımız oyuncular geldiğinde kimse bir şey dememişti. Comolli birçok konuya cevap vermediği için suçlu görünüyor ama yaptığı iyi şeyler de var. Mesela Cocu'nun sözleşmesi feshedildiğinde 1 yıllık yerine 6 aylık tazminatta anlaşıldı. Moses'ı Chelsea'den o şartlarda çıkarmak kolay değil.

Obradovic'le 1 sene daha kontratımız var. Dedikoduların hepsi yalan. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladık bile... Vesely'yle 3 yıllık bir sözleşme yapacağız inşallah. Herkes de onun peşinde koşuyor.