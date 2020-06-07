Galatasaray’ın transferdeki yerli operasyonu doğrultusunda kadrosuna katacağı isimlerden biri de Semih Kaya olacak. 29 yaşındaki savunmacının, kulübü Sparta Prag ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve bir kez daha yuvaya dönmeye hazırlanıyor. Altyapısından yetiştiği Galatasaray’a daha önce kiralık olarak dönen Semih, devre arasında da son gün, son dakikaya kadar Sarı- Kırmızılı kulüpten haber beklemiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli futbolcu bu kez uygun bir maliyetle yedek stoper olarak bonservis bedeli de olmaksızın kadroya dahil edilecek.