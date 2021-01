Sporun her dalı oldukça önem taşımaktadır. Her kültürde ve her ülkede farklı spor dalları popüler olur. Çeşitli müsabakalar yapılarak en iyi sporcular seçilir. Bu müsabakalar hem sporcuların kendini geliştirmesini sağlar hem de izlenmesi keyifli anlar yaşatır. Futbol ise başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde kabul gören ve en çok sevilen sporlar arasında yer alır. Seyir zevki yüksek olan futbolda her takımda oynayan futbolcular dünya çapında tanınabilir. Her sezon yeniden transfer edilen sporcuların hayatları ve spor kariyerleri ise oldukça merak ediliyor. Bu sporcular özellikle de gençlere ilham kaynağı oluyorlar. Günümüzde en sevilen futbolculardan bir tanesi ise Semih Kaya olarak bilinmektedir.

Semih Kaya nereli?

Türk futbolunda neredeyse her kesim tarafından tanınan Semih Kaya 24 Şubat 1991 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spor kariyerinde önemli başarılara imza atan Semih Kaya stoper olarak görev yapmaktadır. Türk milli futbolcu olan Semih Kaya Yeni Malatyaspor'da forma giyiyor.

Semih Kaya kaç yaşında?

Spor ile uğraşan kişiler için yaş çok önemli bir kriter olarak bilinmektedir. Buna göre özellikle futbol yaşamında futbolcuların yaşlarının daha genç olması tercih sebebi olabilir. Başta Galatasaray olmak üzere önemli takımlarda oynayan oynayan Semih Kaya 24 Şubat 1991 yılında dünyaya geldi. 29 Yaşında olan Semih Kaya önemli takımlarda oynadı.

Semih Kaya hangi takımlarda oynadı?

Semih Kaya'nın ailesi aslen Makedonya'dan İzmir'e gelen göçmen bir ailedir. Babası da eski kaleci olan Semih Kaya küçük yaşlardan itibaren futbol ile uğraştı. Yaklaşık 10 yaşına kadar futbol ile uğraşan Semik Kaya futbola Petkimspor ile adım attı. Buradaki kariyerinin ardından Semih Kaya Helvacıspor'a transfer oldu. Burada başarılı bir kariyer süreci geçiren genç futbolcu daha sonra Altay futbol takımına transfer oldu. Semih Kaya bu takımda stoper'de görev aldı.

Bu dönem Galatasaray'ın ilgisini çeken Semih Kaya 8.000 Euro yetiştirme bedelinin Galatasaray tarafından Altay'a ödenmesinin ardından Galatasaray alt yapıya transfer oldu. Galatasaray'da oynayan Semih Kaya Beşiktaş maçında Batuhan Karadeniz'in kafasına tekme atması sonucunda beyin pıhtılaşması yaşadı ve ameliyatlar geçirdi. Semih Kaya 2007- 2008 ve 2008- 2009 sezonlarında da Galatasaray'da oynadı. Semih Kaya 2009-2010 sezonunda Gaziantepspor'a transfer oldu. Semih Kaya bir süre Sparta Prag forması da giymiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Kariyerine bir süre Kartalspor'da devam eden Semih Kaya daha sonra 2010- 2011 yılında Galatasaray'da forma giymiştir. Eski takımında önemli başarılara imza atan Semih Kaya 2011- 2012 sezonunda da Galatasaray'da bulunmuştur. Kariyerine uzun süre Galatasaray'da devam eden Semih Kaya 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Semih Kaya bu anlaşma ile 1 milyon Euro aldı.

Semih Kaya Milli Takım kariyeri

Genç ve başarılı futbolcu Semih Kaya ilk kez Türkiye U-15 takımında oynamıştır. Semih Kaya bu takımda 2 maça çıkmıştır. Ayrıca Semih Kaya U-17 takımında da başarılı bir performans gösterdi. Türk futbolunda ismi bilinen Semih Kaya sırasıyla U-18, U19, U21 milli takımlarında görev aldı. Başarılı futbolcu Semih Kaya 2012 yılında A Milli takımı kadrosunda yer alarak 4 maçta oynamıştır. A Milli Takımında 2013 sezonunda da oynayan Semih Kaya toplam 9 defa milli forma giydi. 2014 yılında ise Semih Kaya milli takım ile 90 dakika kadar forma giymiştir.

Semih Kaya kişisel yaşamı

Makedonya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Semih Kaya çok küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilendi. Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Semih Kaya 2016 yılında ünlü basketbolcu Yasemen Saylar ile evlendi.