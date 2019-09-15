Semih Kaya formasına kavuştu, Sparta Prag rahat kazandı

Çekya Birinci Futbol Ligi'nin 9. haftasında Sparta Prag, Fastav Zlin'e konuk oldu. Generali Arena'da oynanan mücadele Sparta Prag'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Prag'a galibiyeti getiren goller transfer döneminde ismi uzun süre Galatasaray'la anılan Tetteh ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'a 2 gol atan ve performansıyla dikkat çeken Guelor Kanga'dan geldi.

20 Temmuz’daki Jablonec karşılaşmasından bu yana sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan milli stoper Semih Kaya, 90 dakika görev yaptı.

Sparta Prag puanını 14’e yükseltirken Fastav Zlin 9 puanda kaldı.