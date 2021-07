TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da forma giyen Semih Karadeniz, takımının Erzurum'daki kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"Bu sene de şampiyon olup 3'lemek istiyorum"

Kocaelispor'dan teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettiğini anlatan Karadeniz, "Hatta direkt uçak biletimi aldım. Üst üste iki şampiyonluk yaşadık 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de. Bunun gurunu yaşıyorum. Bunun gururunu yaşayan futbolcu ağabeylerim ve kardeşlerim de var ama bunu özel kılan Kocaelispor'da olması. Şimdi takımımızı 1'inci Lig'e taşıdık. Yeni gelen arkadaşlarımız var; hem tecrübeli ağabeylerimiz olsun hem yabancı arkadaşlarımız olsun. Çok güzel bir ortam var şu an. İdmanın kalitesinden çok belli oluyor zaten. 2 yıldır bu kulübün içerisindeyim, sadece futbolcu bazında değil genel olarak kulüpte müthiş bir iyileşme var. Çok iyi yoldayız ve çok iyi gidiyoruz. İnşallah bu sene de şampiyon olup, 3'lemek istiyorum" dedi.

"Sakaryaspor finali çok özel ve inanılmaz duygulara sahip bir maçtı"

Sakaryaspor ile oynadıkları Play-Off finalinde yaşadıkları duyguları dile getiren deneyimli savunmacı, "Stresi inanılmaz büyük bir maçtı. Uyuyamadık bile diyebilirim. İster istemez bir baskı oldu tabii. Ama sahaya çıktığımızda o baskıyı attık üzerimizden ve ilk yarıdan maçı bitirmeyi bildik. Çok özel ve inanılmaz duygulara sahip bir maçtı. Bunu ömür boyu hatırlayacağız. Taraftarımız, yöneticilerimiz, başkanımız ve hocamız bize sonuna kadar şampiyonluğu aşıladılar. Her konuşmamız şampiyonluk odaklıydı. Bütünleştik ve başarılı olduk. Çok mutluyum. Elbette Sakarya'yı yendiğimiz için şampiyonluğumuz daha da bir anlamlı oldu" diye konuştu.

"Kocaelispor'un layık olduğu yer Süper Lig 'dir"

Semih Karadeniz, Kocaelispor'un layık olduğu yerin Süper Lig olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "1'inci Lig'deki müsabakalara baktığımızda belki de Süper Lig'den daha çok seyir zevki yüksek maçlar oynanıyor. Kocaelispor varsa elbette şampiyonluk ile başarıya oynar ve layık olduğu Süper Lig'e çıkmak için uğraşır, uğraşıyoruz da. İnşallah güzel bir sezon olur ve arkadaşlarımla bunu başarırız."

"Forma için ne gerekiyorsa yaparım"

Performansı ve forma şansı için de değerlendirmede bulunan Karadeniz, "Oynamam hocamızın takdiridir. Belki de taraftarlarımızın takdiridir. Şu an her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum. 2 yıl üst üste şampiyon olduysak demek ki bir şeyleri başarabilmişimdir diye düşünüyorum. Forma gelir gider; onun için savaşır ve mücadele ederim. İnşallah formamı alır ve oynama şansı bularak takımıma destek olurum" şeklinde konuştu.

Öte yandan milli takım ve Avrupa hedefleri hakkında da konuşan Semih Karadeniz, "Şu an o hedefleri biraz daha uzak görüyorum. Ama tabii ki neden olmasın. Her Türk futbolcunun hedefidir. Ama şu an en kısa hedefim Kocaelispor'da başarılı olmak" dedi.

"Taraftarımız performansımı yüzde 100 değil yüzde 200 artırıyor"

"Taraftarımızın önünde oynadım. İnanılmaz bir duygu. Gerçekten insanın performansını yüzde 100 değil yüzde 200 artırıyorlar" diyen yeşil-siyahlı oyuncu, "Taraftarımızın desteğini arkanızda hissediyorsunuz. Onları çok özledik. Pandemi gerçekten futbolcuları da yıprattı. Kocaelispor denince taraftarı, camiası geliyor akla. İnşallah onların da desteğiyle bu sene de başarılı olup, istediğimiz yere ulaşırız" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA)