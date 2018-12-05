FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde beşinci pencerede oynanan maçların ardından, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na 5. kez katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda oyunculardan Semih Erden, Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) açıklamalarda bulundu.

Milli takımın kaptanı Semih Erden, Çin’e gitmeyi garantileyerek en büyük hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "İşimiz henüz bitmedi. Şu ana kadar iyi geldik ancak şimdi yeni hedefler bizi bekliyor. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve bunun farkındayız. Oraya gidene kadar takım olarak yapmamız gereken çok şey var. Kaliteli oyunculardan oluşan iyi bir takımımız var ve Çin’e tam kadro gideceğiz. Dünya Kupası’na kadar her gün özveri ile hazırlanacağız. Orada da hedefimiz büyük, başarılı olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

İHA