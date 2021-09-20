Semih Çiftçi: Pjanic, Türkiye’yi çok seviyor

İspanya’nın Barcelona kentinde uzun yıllardır şeflik yapan ve Katalan ekibinin başta Messi olmak üzere birçok yıldızını yemekleriyle büyüleyen Gaudim Restoran’ın sahibi Semih Çiftçi, yakın dostu Miralem Pjanic’i, FANATİK’e anlattı.

‘Restoranıma davet ettim’

Pjanic’le dostluğunuz nasıl başladı?

“Barcelona’ya transfer olduğunda onu, restoranıma davet ettim. Boşnak ve Müslüman olması sebebiyle sempatim vardı. Barça’da büyük hayalleri vardı ama hayal kırıklığına uğradı. Tavuklu pilav ve kırmızı eti çok sever. Ancak soğana alerjisi vardır. Ne yemeklerinde ne de sofrasında asla istemez.”

‘Ülkesi gibi görüyor’

Türkiye’den hiç konuştunuz mu?

“Türkiye’yi ve Türk insanlarını çok seviyor. Bana bir sohbetimizde, ‘Ülkem Bosna benim için nasılsa, Türkiye de benim için öyle’ demişti. Benim için dünyanın en iyi insanıdır ve çok cana yakındır. Sempatik, ağırbaşlı, karşısındakine saygılıdır ve asla şımarık değildir.”

‘Ben ona, ‘kal’ demiştim’

Beşiktaş ’ı neden tercih etti?

“Türkiye’yi sevdiği için buraya geldi. Futbol oynamak için yüksek maaşından vazgeçti.Hatta ben ona, ‘Burada kal, problem sen değilsin, 2024’e kadar kontratın var’ dedim. Ayrılarak, sonunda Koeman’ın baskısından kurtuldu. Beşiktaş’ta en iyi performansını gösterecek ve taraftarlar da onu çok sevecektir.”

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