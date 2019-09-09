2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Moldova Milli Takımı'nda Teknik Direktör Semen Altman ile kaleci Alexei Koşelev, Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenlendi. Takımının iyi bir durumda olduğunu belirten Semen Altman, "Türkiye'yi detaylı bir şekilde inceledik. Maç planımızı yaptık. Kadroda sakat futbolcumuz bulunmuyor. Türkiye karşısında hem savunmada hem de hücumda dengeli bir oyun oynamalıyız" diye konuştu.

Son oynadıkları maça göre kadroda değişiklik yapacağını belirten Altman, "Modern tarzda bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Daha iyi olacağız. Taraftarımız bizden iyi sonuçlar almamızı bekliyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Avrupa takımları ile mücadele edebilecek bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Semen Altman, "Grupta 6 puan kazanma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Alexei Koşelev: Agresif oynamalıyız

Oynadıkları son maç olan İzlanda müsabakasında iyi bir performans ortaya koyamadıklarını belirten Moldova Milli Takım kalecisi Alexei Koşelev, "Türkiye, çok yüksek seviyede futbol oynayan, hareketli bir takım. Birçok kaliteli oyuncuya sahip. Bize karşı hızlı bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. İyi bir oyun kurgusu oluşturmalıyız. Türkiye karşısında agresif bir futbol oynamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli futbolculara sahip olduklarını vurgulayan Koşelev, "Bu bizim artımız. Hızlı ve teknik oyuncularla hücumda bir şeyler üretmeye çalışacağız. Türkiye karşısında iyi bir sonuç alabilmek için çaba göstereceğiz" dedi.

İHA