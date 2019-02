Semak: Her türlü mücadeleye hazırlıklı olacağız

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zenit'te teknik direktör Sergey Semak ve futbolcularda Branislav Ivanovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadele etme yeteneğine sahip olduklarını ifade eden Sergey Semak, ''Artılarımız eksiklerimiz var. Resmi maçlarımız olmadı. Oyun ne kadar bizim hazır olduğumuzu gösterecektir. Çünkü her oyuncumuz bir mücadele verecek. Ama oyun nasıl gider ancak bunu oyun içinde görebiliriz. Fenerbahçe'nin çok iyi bir taraftarı var ama biz evde de böyle taraftara oynuyoruz. Taraftar önemli. İki takımda da iyi taraftar var. Zevk alarak oynamamız lazım. Taraftar ne kadar fazla olursa ruhu iyi olursa o kadar daha iyi. Gerginliğin kendisi bile ilham verici. Her oyun yeni bir hikaye, yeni bir gün. Dolayısıyla şu anda oyuncu kadromuz iyi durumda. Hiç şüphemiz yok bu durumla alakalı. Belli zorluklar var ama yeni oyuncularımız da geldi. Onlar da burada olacak. Bu maç için bu takımla çıkabiliriz. Yarın neler yapacağız sadece sahada göreceğiz. Her türlü mücadeleye hazırlıklı olacağız" dedi.

"ORTA SAHADA İYİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Semak, Claudio Marchisio hakkındaki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Son maçlarımızı çok farklı pozisyonlarda değerlendirdik. Marchisio da farklı pozisyonlarda oynayabilir. İkili olarak nasıl değerlendiririz şu anda söyleyemem. Orta sahada iyi oyuncularımız var. Defansta biraz zayıf düşebiliriz ama bunları da değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin durumu da çok farklı değil. Bu maçlarda olması istedikleri oyuncuları UEFA'ya dahil edemediler. Durumlarımız aynı. Yarın sahada neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

BRANİSLAV IVANOVIC: ''EN İYİ FUTBOLUMUZU GÖSTERECEĞİZ''

Fenerbahçe mücadelesinin ağır geçeceğini ifade eden Branislav Ivanovic, "İyi bir sonuçla ayrılacağız. Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım. Hiç şüphesiz ki güçlü bir karşılaşma olacaktır. Onları seyrettik. UEFA'da iyi bir sonuç elde edebiliyorlar. Biz de onlar da aynı derecede hazırız. Zaman lazım alışmak için. Hazırlık maçları yaptığımız zaman antrenmanlarda iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyoruz. İlerde daha iyi olacağına inanıyorum. Bizim için zor bir oyun olacak. Biz resmi maç yapmadık. Bu bir eksi olarak gözükebilir ancak maça başladığımız zaman artık bunları göz önünde bulundurmayacağız. İki maçımız var Fenerbahçe'yle, en iyi futbolumuzu göstereceğiz" dedi.

DHA